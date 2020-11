Formule 1 volgend jaar begin september op circuit Zandvoort

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt volgend jaar van 3 tot en met 5 september gehouden. De internationale autosport federatie FIA en Formula One Management (FOM) hebben dat dinsdag laten weten.

Aanvankelijk zou de GP van Nederland dit jaar op 3 mei op het circuit van Zandvoort plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus maakte dat onmogelijk. Het zou de eerste Formule 1-race in Nederland in 35 jaar zijn.

De organisatoren van de Dutch Grand Prix zijn blij met de nieuwe datum in 2021. "De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief, maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans in ons Nederland", stelt sportief directeur Jan Lammers van de Nederlandse GP.

Piek zomervakanties voorbij

"Deze nieuwe datum, vlak na de zomer, heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dan beperkter zullen zijn. Dit is een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio"', aldus Lammers.

Aanvankelijk stond in het eerste weekeinde van september in 2021 de Historic Grand Prix gepland op Zandvoort. Dat evenement verschuift naar 16 tot en met 18 juli.