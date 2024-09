Thailand stelt huwelijk open voor iedereen, eerste bruiloften in januari

Thailand stelt het huwelijk definitief open voor iedereen. Dat betekent dat ook mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Thailand is na Taiwan en Nepal het derde land in Azië dat het huwelijk openstelt voor iedereen.

Een wet die in april en juni al door de verschillende kamers van het parlement was goedgekeurd, is door de koning ondertekend en gepubliceerd. De wet gaat over 120 dagen in.

De pas gekozen premier Shinawatra markeerde het moment met een bericht op X: "Gefeliciteerd met ieders liefde", schreef ze, met de hashtag #LoveWins erbij. De regering onder leiding van de Pheu Thai-partij had van huwelijksgelijkheid een van haar belangrijkste doelen gemaakt.

Gevoelig

Thailand heeft tientallen jaren geworsteld met de discussie over het homohuwelijk. De Thaise samenleving houdt er grotendeels conservatieve waarden op na. Lhbti'ers in het land zeggen dat ze in het dagelijks leven te maken hebben met discriminatie. Hoewel lhbti-toeristen hun gang kunnen gaan, ligt het onderwerp bij een deel van de lokale bevolking gevoelig.

De regering en overheidsinstellingen zijn ook van oudsher conservatief. Voorstanders van gendergelijkheid hadden het lange tijd moeite om wetgevers te overtuigen.

Inmiddels is het tij bij de overheid gekeerd. Vorige week zei de plaatsvervangend gouverneur van Bangkok dat de trouwambtenaren klaar staan om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te registreren.