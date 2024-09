Na verlies in Davis Cup gaat Van de Zandschulp weer ten onder tegen Berrettini

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het hardcourttoernooi in Tokio. Hij boog voor de tweede keer in tien dagen voor de Italiaan Matteo Berrettini, nu met 3-6, 4-6.

Onlangs verloor Van de Zandschulp (ATP-67) in de groepsfase van de Davis Cup nipt in drie sets van de nummer 45 van de wereld. Ze gaven elkaar ook ditmaal weinig toe en beiden maakten vele prachtige punten.

Van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties naar het hoofdtoernooi had geslagen, worstelde echter te lang met zijn opslag. Die verbeterde wel gaandeweg, maar toen had hij al vier van zijn vijf servicebeurten ingeleverd.

Hij gaf niet op, overleefde nog matchpoints, maar de Italiaan liet niet los en won zo ook het vierde onderlinge duel.