Lof voor 'koopje' Mazraoui bij United: 'Ik was niet zo duur en ben goed gestart'

Dat hij voor United koos had zeker te maken met de aanwezigheid van Ten Hag. En naast De Ligt kwam hij met André Onana, Antony en Lisandro Martínez nog meer oude bekenden tegen. "Dat maakt het leven hier wel makkelijker. En dat Ten Hag hier de trainer is, was zeker een grote factor. Ik heb een hele goede band met 'm. Maar wie de trainer is, is altijd belangrijk in je keuze voor een nieuwe club."

Bij FC Twente speelt met Carel Eiting ook een oude voetbalvriend. Eiting is een generatiegenoot van Mazraoui en De Ligt. In de jeugd van Ajax en bij Jong Ajax voetbalden ze samen. Eiting stond bekend als een absoluut toptalent, maar brak nooit helemaal door. Mazraoui was al bijna afgeschreven toen hij onverwacht toch nog de stap naar een basisplek in het eerste maakte.