War Game: oud-politici VS oefenen voor een nationale opstand

Een politicus weigert in de documentaire zijn verlies in de presidentsverkiezingen te aanvaarden. Een gepensioneerde generaal staat hem bij. Die hitst een deel van het leger en de National Guard - onderdeel van de reservestrijdkrachten - op. Het karakter van de generaal is gebaseerd op oud-generaal Mike Flynn, die na het verlies van Trump pleitte voor een door militairen geleide herverkiezing.

Flynn werd in 2020 veroordeeld vanwege leugens over zijn contact met een Russische ambassadeur, maar Trump gaf hem in 2020 gratie. Hij verspreidt de in Amerika populaire QAnon-complottheorie. Daarin geldt Trump als de bestrijder van een kwaadaardig en geheim machtsnetwerk van Democraten.

Veteranen

De bestorming van het Capitool in 2021 werd aangevoerd door ultranationalistische burgermilities zoals de Proud Boys en de Oath Keepers. Bullock houdt dat scenario opnieuw voor mogelijk. "In mijn staat rekruteerden de Oath Keepers politieagenten in aanloop naar 6 januari", vertelt hij.

De film is een idee van Vet Voice Foundation, een non-profitorganisatie voor veteranen. Zoals oud-marinier Janessa Goldbeck. Zij maakt zich grote zorgen over de groeiende polarisatie in haar land, ook onder oud-militairen. "Eén op de vijf aangeklaagde relschoppers van 6 januari 2021 was een veteraan. Dat is disproportioneel."

In de simulatie spelen ervaren politici en echte overheidsmedewerkers een hoofdrol. Nieuwsuur spreekt een aantal van hen: