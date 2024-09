Wekdienst 25/9: Minister en Groningers praten over gaswinning • Twente en AZ in Europa League

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei gaat op werkbezoek in het Groningse Warffum, waar een gasveld in gebruik is en de NAM voornemens heeft om deze te blijven gebruiken. De bewoners van Warffum zijn fel tegen de gaswinning. Hermans gaat in gesprek met bewoners, voordat ze aan het einde van dit jaar een besluit neemt.

En de Europa League gaat verder. FC Twente gaat op bezoek bij Manchester United en AZ ontvangt het Zweedse Elfsborg.

Wat heb je gemist?

De Libanese badplaats Jiyeh is gisteravond laat getroffen door een Israëlische aanval. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Verschillende media melden dat er een harde explosie te horen was. Bewakingscamera's legden de explosie vast. Die was zo'n 20 kilometer verderop in hoofdstad Beiroet te horen.

Groot-Brittannië heeft Britten opgeroepen om Libanon zo snel mogelijk te verlaten. In een verklaring zei het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er Britse troepen naar Cyprus zullen gaan, als onderdeel van noodplannen om Britse staatsburgers in Libanon en omgeving te ondersteunen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Pesto de pinguïn in een aquarium in het Australische Melbourne is slechts negen maanden oud, maar kan nu al rekenen op een horde fans. Het pluizige dier dat in januari is geboren is voor een kuiken namelijk behoorlijk uit de kluiten gewassen, is te lezen bij de Britse omroep BBC.

Hij torent nu al boven de volwassen pinguïns uit en weegt zo'n 22,5 kilogram. Volgens de verzorgers komt dat onder meer door zijn aanleg en de goede verzorging. Het dier trekt in ieder geval veel bekijks in het aquarium én gaat viral op sociale media.