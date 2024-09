Oud-bokser Tuur (57) eert zijn gordels en zichzelf: 'Ik bén een legende'

Gevraagd of hij zijn prestaties ook dankt aan een Amerikaanse mentaliteit, maant hij de aanwezigen tot stilte. In een halve cirkel staan ze om hem heen, terwijl hij de verslaggever aanspoort de vraag nog eens te herhalen. "I have a New York state of mind", antwoordt Tuur.

Om te vervolgen: "Maar wie heeft die state of mind naar New York gebracht? The fucking Dutch! Exactly!" Even is het stil, en dan zegt hij: "Ik ben old Dutch." Want met de huidige mentaliteit in Nederland heeft hij niet veel op. Te negatief, te zeer denkend in beperkingen. Het heeft allemaal met 'mindset' te maken.

Tegen de stroom in

Tuur neemt plaats achter de tafel en begint aan een monoloog, een hoorcollege zo u wilt. Een uur lang vertelt hij over zijn moeilijke jeugd, de trauma's die hij als kleuter opliep, en hoe hem dat vormde tot de persoon die hij later werd. Het gaat over zijn vader, een liefhebber van Amerika en van boksen, die hem leerde dat je pas kunt winnen als je ook leert te verliezen.

Vallen en opstaan. Tegen de stroom in durven gaan, eigenwijs doorgaan als anderen niet in je geloven. Dat deed Tuur in zijn bokscarrière, maar ook bij de tegenslagen in het leven ná het boksen. Hij werd in 2000 veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden wegens mishandeling van zijn toenmalige vriendin.