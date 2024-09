Oud-bokser Regilio Tuur (57) eert zijn gordels en zichzelf: 'Ik bén een legende'

Gevraagd of hij zijn prestaties ook dankt aan een Amerikaanse mentaliteit, maant hij de aanwezigen tot stilte. In een halve cirkel staan ze om hem heen, terwijl hij de verslaggever maant de vraag nog eens te herhalen. "I have a New York state of mind", antwoordt Tuur.

Om te vervolgen: "Maar wie heeft die state of mind naar New York gebracht? The fucking Dutch! Exactly!" Even is het stil, en dan zegt hij: "Ik ben old Dutch". Want met de huidige mentaliteit in Nederland heeft hij niet veel op. Te negatief, te zeer denkend in beperkingen. Het heeft allemaal met 'mindset' te maken.

Tegen de stroom in

Tuur neemt plaats achter de tafel en begint aan een monoloog, een hoorcollege zo u wilt. Een uur lang vertelt hij over zijn moeilijke jeugd, de trauma's die hij als kleuter opliep, en hoe hem dat vormde tot de persoon die hij later werd. Het gaat over zijn vader, een liefhebber van Amerika en van boksen, die hem leerde dat je pas kunt winnen als je ook leert te verliezen. Vallen en opstaan. Tegen de stroom in durven gaan, eigenwijs doorgaan als anderen niet in je geloven. Dat deed Tuur in zijn bokscarrière, maar ook bij de tegenslagen in het leven ná het boksen.



Hij grossiert in oneliners. In het Engels. Tuur is tweetalig opgevoed, voelt meer binding met de Engelse taal, ook door de vele decennia die hij inmiddels in The Big Apple vertoeft.

Met zijn grenzeloze ambities past hij volledig bij New York. The sky is the limit. En dus kondigt Tuur alvast aan volgend jaar een technologisch bedrijf te starten, waarmee hij grootse plannen heeft. "I am going to build the next BILLION dollar company", roept hij ten overstaan van zijn gehoor.

Hij staat op, doet zijn colbert uit, stroopt zijn mouwen op en laat zijn spierballen zien. De blouse wordt wat opgetild. Ook de sixpack is er nog. Alsof hij aan wil geven: ik heb nog niets aan kracht ingeboet. Aan levenskracht en aan ambitie.

Tuur zwijgt even als hij naar zijn kampioensgordels kijkt. Hij wil het advies van zijn toehoorders. Wat moet hij doen met deze rijkelijk met edelstenen belegde trofeeën. Moet hij ze laten verwerken in een kunstwerk? De acteurs, de modellen, de bokscoaches. Ze geven allemaal een advies. Inlijsten, rond laten toeren, ophangen in een boksschool als inspiratie voor de jeugd.

Regilio Tuur laat het even bezinken. Het is een dilemma. Er is tenslotte geen andere Nederlander met deze gordels in bezit.