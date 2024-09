Ambtenaren sceptisch over nieuw kabinet, maar verlaten overheid niet

Protest tegen overheidsbeleid, onrust over nieuwe PVV-ministers: veel ambtenaren maken zich zorgen over de koers van de politiek.

Maar ze zijn niet van plan massaal te vertrekken. In een enquête van Ipsos I&O onder zo'n 1600 ambtenaren zegt 3 procent te overwegen een andere baan te zoeken vanwege het nieuwe kabinet of vanwege de minister of staatssecretaris waaronder hij of zij werkt.

Wel zijn ze gemiddeld behoorlijk sceptisch over de plannen van de nieuwe regering. Drie op de tien verwacht vaker tegen morele dilemma's aan te lopen, bijvoorbeeld als kabinetsbeleid botst met eigen normen en waarden.

"Ik had een hogere uitstroom van ambtenaren verwacht", zegt Peter Kanne, onderzoeker bij Ipsos I&O. "Deze uitkomst is hoopgevend en prettig voor de overheid."

Koning: het staat je vrij ontslag te nemen

Vorig jaar protesteerden groepen ambtenaren meerdere keren tegen klimaatbeleid en het Gaza-standpunt van het kabinet-Rutte. En tijdens de formatie van het huidige kabinet was er onder meer in het ministerie van Buitenlandse Zaken onrust over de geplande zware bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

Koning Willem-Alexander zei zelfs dat het in ons "unieke ambtenarensysteem" iedereen vrij staat om "een andere baan te zoeken". Hij antwoordde een journalist die vroeg wat hij vindt van ambtenaren die morele bezwaren hebben met werken voor een PVV-minister.

Maar weinig ambtenaren overwegen dus die stap. Ook is maar een klein deel van de ambtenaren protestbereid. In de enquête omschrijft één op de zeven zichzelf als activistisch. "En het deel ambtenaren dat daadwerkelijk de straat op gaat, of zich eraan vastlijmt, zal nog veel kleiner zijn", zegt hoogleraar Bestuurskunde Zeger van der Wal (Universiteit Leiden). "Je activistisch noemen is wat anders dan het praktiseren."