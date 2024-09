Een van de twee doden in Duits maisveld geïdentificeerd: Poolse man van 25

Een van de twee lichamen die begin deze maand werden gevonden in een maisveld, net over de grens bij Enschede, was een Poolse man van 25. Hij kwam uit de buurt van de stad Gdansk. Voor zijn dood verbleef hij mogelijk in Nederland, meldt de Duitse politie op basis van de eerste onderzoeken.

De identiteit van de Pool kon worden achterhaald, nadat de politie informatie over zijn tatoeages had vrijgegeven. Zo had hij onder meer de tekst 'Good Fella' en de cijfers 1312 op zijn buik getatoeëerd. Die cijfercombinatie wordt vaak gebruikt als een code voor ACAB. Die afkorting staat voor van All Cops Are Bastards. Op zijn rechterarm had hij een plaatje van een vrouwelijke demoon. Verder was hij volgens de politie "gespierd".

De identiteit van de tweede dode is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de doodsoorzaak van de mannen. Het onderzoek is dan ook nog niet afgerond, schrijft de politie. Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden, zoals wanneer en waarom de man Polen heeft verlaten.

De tweede man was ongeveer 1,90 meter lang en woog 90 kilo. Ook hij was volgens de politie afgetraind.

Hond

De twee lijken werden in de gemeente Gronau gevonden, beide begraven in een veld. Een hond die daar werd uitgelaten, had een laars opgegraven. Twee vrouwen, die met de hond aan het wandelen waren, alarmeerden de politie toen ze bij de laars een lichaam zagen.