Gewapende man bij golfbaan Trump nu ook aangeklaagd voor moordpoging

Ryan Wesley Routh, de man die zo'n anderhalve week geleden met een wapen werd gezien bij de golfbaan van Trump, is nu ook aangeklaagd voor poging tot moord. Dat meldt onder andere CNN.

Een van de aanklagers zei gisteren dat Routh mogelijk een levenslange celstraf kan krijgen. De minister van Justitie, Merrick Garland, noemde de moordaanslag een "gruwelijke daad" en zei dat het ministerie van Justitie "geen middelen zal sparen" in deze zaak.

De 58-jarige Routh was tot nu toe alleen aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Zelf heeft de verdachte nog geen verklaring afgelegd.

'Gefaald'

Volgens de aanklagers zou Routh uren buiten de golfbaan van Trump hebben gezeten, met een geweer door het hek gericht. Toen hij was ontdekt, vluchtte hij weg in een auto. Doordat een omstander het nummerbord daarvan kon doorgeven, kon de politie hem enkele kilometers verderop aanhouden.

Ook schreef hij eerder al een brief waarin hij bevestigt dat zijn actie een moordpoging was. In die brief stond ook dat hij "gefaald" heeft en dat hij anderen oproept om Trump alsnog te vermoorden.

Routh zit sinds zijn arrestatie vast. De hoorzitting waarin bepaald werd of Routh langer moest worden vastgehouden, was twee dagen geleden. Op 30 september zal Routh worden voorgeleid, meldde CNN eerder.