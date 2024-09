DNB-president voorspelt lagere rente, 'beginnend met een 2'

Per euroland verschilt de situatie behoorlijk. Zo was de inflatie in Nederland in augustus 3,3 procent. Knot: "De inflatie in Nederland begint in toenemende mate af te wijken van het Europese patroon en niet in positieve zin."

Dat heeft ermee te maken dat Nederland een diensteneconomie is, zegt Knot. "De dienstensector is zeer arbeidsintensief, dus de inflatie wordt dan vooral bepaald door de loonkosten."

FNV wil 7 procent erbij

Dit zal de Nederlandse economie de komende jaren parten blijven spelen, vreest Knot. De arbeidsmarkt blijft krap en de lonen blijven stijgen. De 7 procent loonstijging die vakbond FNV voor volgend jaar eist, vindt hij daarom te ver gaan.

"Als de lonen inderdaad met 7 procent doorstijgen, doet dat in 2026 een vol procentpunt bij de inflatie op. Dat betekent dus dat uw en mijn boodschappenmandje nog langer in prijs zal doorstijgen. De partijen aan de cao-tafel moeten daar wel rekenschap van geven."

De 32-urige werkweek waarvoor de FNV bij cao-onderhandelingen wil pleiten, vindt Knot "precies het verkeerde medicijn op dit moment". De maatregel zou de arbeidskrapte verder verhogen, benadrukt hij. "De mensen die werken moeten juist geprikkeld worden om meer uren te gaan maken."

In Nieuwsuur ging Knot ook in op het begrotingstekort van de overheid. Het kabinet houdt te weinig rekening met onverwachte tegenvallers, vindt hij: