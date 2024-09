Komst azc gemeente Oldebroek van de baan vanwege stikstofregels

Bij het dorp 't Harde in Gelderland komt toch geen asielzoekerscentrum. Onder meer door de regels over de uitstoot van stikstof en eisen voor bescherming van planten en dieren zijn de plannen niet haalbaar, meldt de gemeente Oldebroek. De geplande opvang leidde tot veel onrust in het dorp.

In het asielzoekerscentrum hadden ongeveer driehonderd asielzoekers moeten worden opgevangen. Volgens de gemeente Oldebroek, waar 't Harde in ligt, geven de natuur- en milieuregels "te veel onzekerheden om een vergunning aan te vragen". Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft die conclusie getrokken "na vijftien onrustige maanden", meldt de gemeente.

Het COA had de plannen voor de bouw van de opvang vorig jaar juni aangekondigd. "We kijken terug op een onrustige periode, voor ons als gemeente maar zeker voor onze inwoners", zei burgemeester Haseloop-Amsing tegen Omroep Gelderland.

Stikstofregels verhinderen komst

Na verschillende stikstofonderzoeken is duidelijk geworden dat de neerslag van stikstof een belemmering vormt voor de bouw van het asielzoekerscentrum.

"Met name de eisen op het gebied van stikstof en flora en fauna geven te veel onzekerheden. Daarmee stopt de verkenning naar deze locatie", aldus de gemeente.

Onrustige periode ten einde

Het college, de provincie Gelderland en het COA betreuren het langdurige proces en de onzekerheid die het hele dossier met zich meebracht.

Inwoners die tegen de komst van asielzoekerscentrum waren haalden duizenden handtekeningen op. Een woordvoerder van de inwoners zei tegen Omroep Gelderland dat er sprake is van opluchting. "Er is nu eindelijk duidelijkheid."