Zelensky: 'Rusland moet worden gedwongen tot vrede'

De oorlog met Rusland kan volgens de Oekraïense president Zelensky eerder eindigen dan mensen denken. Dat zei Zelensky na aankomst in de VS. Daar is hij deze week om onder meer te praten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Zelensky zei tegen ABC News dat Rusland alleen kan worden gedwongen tot vrede als Oekraïne vanuit een "sterke positie" opereert. Opnieuw riep hij westerse landen op om de militaire hulp aan Oekraïne op te voeren en het land meer slagkracht te geven.

Overwinningsplan

Zelensky zal zijn 'overwinningsplan' presenteren aan de VN-Veiligheidsraad.

Oekraïne vraagt al langere tijd van bondgenoten om meer wapens. Ook wil het toestemming om die wapens dieper op Russisch grondgebied in te kunnen zetten. De VS stelt zich tot nu toe terughoudend op.

"Iedereen kijkt naar Biden, en we hebben dit nodig om onszelf te verdedigen", zei Zelensky. Naar verwachting praten Zelensky en Biden donderdag over de voorstellen van Oekraïne.

Het plan van Zelensky zou niet gaan over onderhandelingen met Rusland. Het Kremlin wil alleen praten als al zijn eisen worden ingewilligd.