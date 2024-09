Sterspelers bezorgen Real zege op Alavés, dat het nog flink spannend maakt

Na de vroege openingstreffer was het vooral de vraag hoe vaak Real nog zou scoren, en of blikvanger Kylian Mbapé nog op het scorebord zou verschijnen. Dat gebeurde vlak voor rust, toen Mbappé na een fraaie een-twee met Jude Bellingham een mooie passeerbeweging in huis had en gedecideerd afmaakte.

Kort na rust kwam dan ook die andere Braziliaanse buitenspeler, Rodrygo, tot scoren. Ook dat was een prima individuele actie, waarbij hij op snelheid langs de verdediging ging om door de benen van de keeper af te maken. Zo had het hele kwartet offensieve spelers van Real een goal of assist te pakken en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Koninklijke.

Plots spannend

Toch maakte Alavés het vlak voor tijd plots nog spannend. Na 85 minuten tekende Carlos Benavidez voor de mooiste goal van de dag, een gekruld schot van afstand, en twee minuten later was het weer raak toen Kike Garcia de 3-2 maakte. Zeker gezien de ruime extra tijd (6 minuten) werd het nog even billenknijpen voor de thuisploeg.

Alavés kon het uiteindelijk niet bolwerken, waarmee Real met de schrik vrijkwam en zich mag focussen op de stadsderby van komend weekend.