Fàbregas stunt met Como bij Atalanta in uitgesteld duel, eerste Serie A-winst in 21 jaar

Cesc Fàbregas heeft zijn eerste zege met Como dit seizoen binnen. De voormalig topmiddenvelder van Chelsea, Arsenal en Barcelona leidde zijn team naar een 2-3 overwinning in het uitgestelde uitduel bij Atalanta Bergamo. Het is de eerste overwinning voor Como in de Serie A sinds de degradatie in 2003.

Beide teams stonden maandagavond ook al op het veld, maar toen viel de wedstrijd in het water. Er was zoveel regen gevallen dat het niet mogelijk was om te spelen. Na een uur wachten werd besloten de wedstrijd naar dinsdagavond te verplaatsen.