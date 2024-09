Finland stuurt panda's retour vanwege hoge kosten

Finland geeft twee reuzenpanda's terug aan China. De dierentuin Ahtari Zoo in de gelijknamige plaats, kan ze niet langer bekostigen en stuurt ze, veel eerder dan gepland, retour.

De panda's Lumi en Pyry werden in januari 2018 naar Finland gebracht, kort na een bezoek van president Xi. China is officieel de eigenaar van vrijwel alle panda's op aarde en zet ze geregeld in als diplomatiek middel om onderlinge relaties en het imago te verbeteren. Landen krijgen de dieren dan in bruikleen.

De dierentuin hoopte met de komst van Lumi en Pyry dat het aantal bezoekers sterk zou stijgen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Al drie jaar werd er onderhandeld over het terugsturen van de panda's. De Finse overheid wees een verzoek tot financiering van het pandaverblijf in 2023 af.

De dieren zouden eigenlijk 15 jaar in Finland logeren, maar nu gaan ze in quarantaine en in november worden ze teruggestuurd. De particuliere dierentuin had 8 miljoen euro geïnvesteerd in het verblijf en de verzorging van de twee. Maar de jaarlijkse kosten van 1,5 miljoen euro, inclusief een beschermingsbijdrage die aan China wordt betaald, kon niet meer worden opgebracht.