Boze studenten in brief aan minister: laat ons in de binnensteden wonen

"Studenten zijn steeds minder welkom in studentensteden. Er is al tientallen jaren een nijpend tekort aan studentenwoningen en nog steeds kiezen gemeenten ervoor om het aantal studentenhuizen in binnensteden te beperken", schrijft de LKvV in de brief.

30-meter-regel

In de brandbrief staat een opsomming van maatregelen die gemeenten hebben genomen of van plan zijn te nemen. In Eindhoven bijvoorbeeld geldt de '30-meter-regel'. Dat betekent dat het in de stad niet is toegestaan om een nieuwe kamerverhuur te starten of woning te splitsen als er binnen 30 meter al een verhuurpand of splitsing is. Volgens de LKvV zijn inmiddels honderden studenten in Eindhoven gedwongen hun huis uitgezet.

Ook Amsterdam wil het opsplitsen van woningen in kamers tegengaan, waardoor het aantal studentenhuizen zal afnemen. Rotterdam wil het toekennen van vergunningen aan studentenhuizen in wijken voor een jaar stopzetten, waardoor het voor veel studenten nog onzeker is of ze in hun huis kunnen blijven.