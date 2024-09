Stier doodt toeschouwer bij stierenrennen in Spanje

Bij een stadsfestival in het Spaanse Pantoja, ten zuiden van Madrid, is een dode gevallen bij het traditionele stierenrennen. De stier brak door de afzettingen van het parcours en nam toeschouwers op de hoorns. De dode is een man van 80.

Vier anderen raakten gewond, onder wie een meisje van vier. Politieagenten hebben de stier doodgeschoten.

Al eeuwenlang worden stierenrennen georganiseerd tijdens de jaarlijkse volksfeesten in Spaanse regio's. Ongelukken met dodelijke afloop gebeuren vaker. Meestal zijn het de renners zelf die worden ingehaald door een kudde stampende stieren. De beroemdste editie van stierenrennen is tijdens het San Fermín-festival in Pamplona, in het noorden van Spanje.

Ondanks protest uit de hoek van onder meer dierenbeschermers wordt het jaarlijkse spektakel met de stieren nog altijd georganiseerd. Stierenrennen zijn een goede inkomstenbron voor de steden. De editie in Pamplona trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.