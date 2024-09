Kamer tegen plannen voor munitiedepot in bevingsgebied Groningen

De Tweede Kamer is tegen de komst van een munitiedepot in het aardbevingsgebied in Groningen. Een meerderheid steunt een motie van SP en GroenLinks-PvdA die vraagt om een verbod op de bouw van munitieopslagplaatsen in het gebied.

In de motie staat dat mensen in de regio "niet nogmaals gedupeerd mogen worden door onteigening en gedwongen verhuizing" om de komst van een munitiedepot mogelijk te maken. De motie kreeg steun van de Partij voor de Dieren, DENK, D66, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie en Volt.

Meer locaties voor munitieopslag

Defensie is op zoek naar meer ruimte om munitie op te slaan. Een belangrijke reden daarvoor is dat andere NAVO-landen tegen de grenzen van hun opslagcapaciteit aanlopen. Nederland is dankzij de ligging aan de kust een strategische locatie, mocht het nodig zijn om snel munitie te vervoeren.

Op dit moment worden locaties verspreid over het land bekeken, waarvan een aantal in de provincie Groningen in verband met de nabijheid van de Eemshaven. Drie van die mogelijke opslaglocaties liggen midden in het aardbevingsgebied: Slochteren, Luddeweer en Tjuchem.

Ongeruste bewoners

De komst van een munitiedepot in het Groningse aardbevingsgebied leidde tot veel onrust bij omwonenden, schrijft RTV Noord. Een informatiebijeenkomst van Defensie werd vorige week door vijfhonderd bewoners bezocht. De Groningers maken zich zorgen om hun veiligheid en vrezen dat ze moeten verhuizen.

Of de plannen nu definitief van de baan zijn, kan een woordvoerder van het ministerie van Defensie niet zeggen. "Het is een belangrijk signaal van de Kamer. Ik ga ervan uit dat dit wordt meegenomen in de verdere besluitvorming", zegt een woordvoerder. Het kabinet wil begin volgend jaar een besluit nemen over de plek van de munitieopslag.