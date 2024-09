Nederland krijgt eerste geld uit EU-herstelfonds

Nederland heeft een eerste bedrag (1,3 miljard euro) gekregen uit het Europees coronaherstelfonds. Het fonds, opgericht na de coronacrisis, is bedoeld om EU-lidstaten groener en veerkrachtiger te maken na de coronapandemie.

Het was destijds voor het eerst dat de Europese Unie gezamenlijk schulden aanging om extra geld op te halen. Het coronaherstelfonds is het grootste stimuleringspakket in de Europese geschiedenis. In het fonds zit 750 miljard voor de 27 EU-landen. Ongeveer de helft van dat bedrag wordt verstrekt als lening, de andere helft bestaat uit giften.

Het Nederlandse kabinet moest voor het geld een aanvraag indienen bij de Europese Commissie. Om het te krijgen werden hervormingen doorgevoerd, onder meer op het gebied van milieubelastingen, de huizenmarkt en het pensioenstelsel.

De overheid wil het geld onder meer besteden aan vergroeningsmaatregelen, laptops voor leerlingen en het vergroten van de IC-capaciteit van ziekenhuizen

Nog een paar miljard tegoed

Nederland heeft in totaal recht op 5,4 miljard euro uit het fonds. Bijna alle landen uit de Europese Unie hebben al geld gekregen. Nederland was het laatste land van de 27 lidstaten dat zijn plannen indiende.

Vorig jaar concludeerde de Europese rekenkamer dat er onvoldoende zicht is op de besteding van de honderden miljarden euro's uit het coronaherstelfonds. Ook blijft op dit moment geld uit het fonds liggen. Lidstaten zijn traag met het doorvoeren van de hervormingen die nodig zijn, waardoor de uitbetalingen achterblijven. De vraag is of de deadline van 2026 voor het uitbetalen van al het geld gehaald gaat worden.

Dat geldt mogelijk ook voor Nederland. In de miljoenennota van eerder deze maand zei het kabinet dat het hele bedrag van 5,4 miljard al is ingeboekt. "Een eventuele korting zal leiden tot een begrotingstegenvaller."