'Herstel Maradona verloopt zeer voorspoedig'

Voormalig voetballer Diego Maradona herstelt voorspoedig van zijn hersenoperatie, zo heeft zijn lijfarts Leopold Luque laten weten.

"Diego wil het ziekenhuis graag verlaten en we kijken of dat mogelijk is. We moeten rekening houden met diverse factoren, maar zijn herstel verloopt zeer, zeer voorspoedig", vertelde hij.

De 60-jarige Argentijn werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in het Argentijnse La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging.

Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd, werd die dezelfde avond met succes verwijderd waarna Maradona verder revalideerde in het ziekenhuis.

"Waar hij heengaat zullen we later bespreken, maar Diego voelt zich erg goed en wil graag vertrekken", aldus Luque.

Op 30 oktober vierde Maradona zijn 60ste verjaardag. We maakten deze video over de balvirtuoos van weleer.