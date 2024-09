Oosting gelooft in kansen FC Twente: 'Kunnen Manchester United pijn doen'

Europa League bij de NOS

De wedstrijden in de Europa League zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via tussenstanden op Teletekst. De wedstrijden met Nederlandse teams zijn in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 te volgen met commentaar ter plekke.

In de late NOS Journaals zal een samenvatting te zien zijn van de duels van de Nederlandse clubs.

AZ speelt woensdagavond om 18.45 thuis tegen het Zweedse IF Elfsborg en FC Twente staat om 21.00 uur op Old Trafford tegenover Manchester United. Ajax komt donderdagavond in actie om 21.00 uur, thuis tegen Besiktas.