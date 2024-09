Politie neemt maatregelen vanwege onveilig werkklimaat Rotterdam-Centrum

De Rotterdamse politie overweegt een discriminatiemeldpunt, gaat agenten beter trainen op het gebruik van geweld en wil vaker in gesprek met mensen op straat. Dat staat in een plan van aanpak na problemen bij het basisteam Rotterdam-Centrum.

Vorige maand bleek dat er een onveilig werkklimaat heerst bij het politieteam. In een onderzoek spraken medewerkers van discriminatie, seksisme en grensoverschrijdend gedrag. Volgens het rapport leidt dat niet alleen tot risico's voor agenten zelf, maar ook voor mensen op straat.

In een vandaag gepresenteerd plan van aanpak belooft de Rotterdamse politie een aantal concrete maatregelen. Zo worden agenten extra getraind om ongewenst gedrag te voorkomen.

Bij alle interne meldingen van uitsluiting, discriminatie, seksisme of racisme stelt de politie voortaan een onderzoek in. Daarnaast wil de politie kijken of ze een meldpunt kan inrichten voor burgers die hiermee te maken hebben gekregen.

Geweld

Ook overmatig gebruik van geweld op straat wordt aangepakt. In Rotterdam-Centrum zijn relatief veel geweldsincidenten, vaak op uitgaansavonden. Veel agenten ervaren deze horecadiensten als "werken in een oorlogsgebied", staat in het plan van aanpak. "Daarom is het essentieel om te blijven investeren in training en begeleiding met een focus op bejegening en de escalatie."

Op straat dragen agenten inmiddels bodycams. Die hebben een preventieve werking en zorgen dat situaties minder snel uit de hand lopen.

De politie wil ook vaker in gesprek met bewoners, bezoekers en ondernemers in Rotterdam-Centrum. Dat moet bijdragen aan een betere bejegening van mensen op straat. Personeelstekorten maken het wel lastig om tijd te vinden voor zulke gesprekken, waarschuwt de politie.

Cultuur

Na media-aandacht voor de problemen bij basisteam Rotterdam-Centrum stapten de twee teamchefs op. De politie kijkt nu aan welke eisen nieuwe leidinggevenden moeten voldoen.

Ook komt er betere begeleiding van agenten die een heftig incident hebben meegemaakt. "Het gaat om het creëren van een cultuur waarin medewerkers durven te reflecteren op wat ze hebben meegemaakt."

Volgens het plan van aanpak zal het tijd kosten om zo'n nieuwe cultuur te creëren. Het doel van het basisteam is om nu een "inspirerend voorbeeld" te worden voor de rest van de politie.