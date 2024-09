10 jaar cel voor man die echtgenote wurgde en lichaam in brand stak

Een man uit het Noord-Hollandse Bovenkarspel is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van zijn vrouw. De 54-jarige Emanuel H. wurgde vorig jaar april zijn vrouw en stak 's avonds haar lichaam in brand in de tuin, schrijft regionale omroep NH.

De rechtbank in Alkmaar acht doodslag bewezen en stelt ook vast dat er sprake is van het verhullen van haar dood. Zo liet hij in de drie dagen tot zijn arrestatie iedereen denken dat zijn vrouw was weggelopen na een ruzie, aldus de rechter.

"Zelfs nadat hij was aangehouden, bleef hij iedere betrokkenheid bij haar dood ontkennen en probeerde hij nog de suggestie te wekken dat een ander verantwoordelijk zou kunnen zijn voor haar overlijden", aldus de rechtbank.

"De verdachte heeft zijn echtgenote, de moeder van zijn kinderen, van het leven beroofd. In een opwelling heeft hij het slachtoffer haar adem ontnomen, toen hij dacht dat ze bij hem wegging. De verdachte lijkt constant bang te zijn geweest dat zijn echtgenote hem zou verlaten en kon dit niet verdragen", aldus de rechter.

Geen tbs

H. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met dwangmatige trekken. De rechtbank houdt in het vonnis rekening met een verminderde toerekeningsvatbaarheid en vindt een celstraf van tien jaar passend. Het Openbaar Ministerie had dertien jaar cel geëist.

De verdachte krijgt geen tbs opgelegd, omdat dat alleen kan als er maximaal vijf jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. "En dat zou geen recht doen aan de ernst van de feiten en het leed van de nabestaanden", aldus de rechter. Wel heeft de rechtbank vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd voor na zijn gevangenisstraf.

H. en het OM hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.