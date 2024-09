WK-droom zaalvoetballers voorbij na verlies tegen Oekraïne in achtste finale

Een historisch WK futsal zit erop voor Oranje. Bij de eerste deelname in 24 jaar haalden de Nederlandse zaalvoetballers direct de knock-outfase, maar de eerste nederlaag van het toernooi was direct een fatale. In de achtste finale werd dinsdagavond met 3-1 verloren van Oekraïne.

De relatief kleine uitslag doet anders vermoeden, maar Nederland en Oekraïne maakten er een aantrekkelijk duel van, waarin beide landen genoeg kansen creëerden. De Oost-Europeanen waren echter net een tik effectiever dan de Nederlanders, die frivool speelden maar simpelweg te weinig scoorden.

Uitblinker Boukhari

Nederland was op papier de underdog tegen Oekraïne, dat hoger staat op de wereldranglijst. Toch was er vooraf goede hoop op een resultaat, mede door een overwinning op de Oekraïners in de WK-kwalificatie in 2022.

Oranje incasseerde weliswaar een vroege openingstreffer na zes minuten, maar kwam daarna prima voor de dag. Een uitblinkende Ayoub Boukhari was nam zijn ploeg bij de hand met enkele knappe acties en was in de openingsfase tweemaal gevaarlijk.

Hoewel er voor rust niet meer gescoord zou worden, gingen de handen in Oezbekistan meermaals op elkaar voor enkele goede aanvallen van beide kanten. Oekraïne raakte de lat, Nederland schoot via Said Bouzambou op de paal.