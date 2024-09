'Russische schepen bespioneren Nederlandse windmolenparken'

Het onderzoeksprogramma Pointer heeft in samenwerking met internationale mediabedrijven nieuwe data verzameld van Russische schepen die mede worden ingezet voor spionage. De schepen houden onder meer militaire doelen en windmolenparken in de Noord- en Oostzee in de gaten, meldt Pointer. Ze zijn ook voor de kust van Nederland gezien.

Het programma deed al eerder onderzoek naar de dubbelrol van Russische schepen. Ook in het buitenland is veel onderzoek gedaan en zijn er aanwijzingen van spionage. Bij dit nieuwe onderzoek is, op basis van onder meer morsecode en andere data, in kaart gebracht hoe vaak de schepen voor de kust lagen.

In totaal hebben de schepen 428 reizen gemaakt in de Oost- en Noordzee. Bij minstens 54 van die reizen voeren ze extreem langzaam, zigzaggend of stopten ze volledig in de buurt van belangrijke infrastructuur. De schepen lagen acht keer voor de Nederlandse kust. Ook zouden er leden van de Spetsnaz meevaren, een Russische gespecialiseerde militaire eenheid.

De vermoedelijke doelwitten van spionage zijn een NAVO-duikgebied voor onderzeeërs bij Duitsland, de windparken voor de Nederlandse kust en de Balticconnector, een aardgaspijpleiding tussen Estland en Finland. Ook bij Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Finland zijn Russische schepen gesignaleerd.