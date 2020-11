Kritiek op minister Slob: 'Je kunt lhbti-jongeren niet laten afwijzen'

Op Twitter is #Slob in Nederland momenteel een van de meest besproken onderwerpen. Programmamaker Tim Hofman heeft opgeroepen de minister te mailen een SP-motie aan te nemen, waarmee de partij een einde wil maken aan dit soort verklaringen. Een meerderheid van VVD, SP, D66 en GroenLinks is voor de motie .

Onderwijsminister Slob krijgt veel kritiek op sociale media en in de Tweede Kamer na het debat gisteren over burgerrechten. Daarin zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit.

Kamerleden stelden gisteren kritische vragen over reformatorische scholen, die eisen van ouders dat ze een verklaring ondertekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. Bij deze kwestie komen twee grondrechten met elkaar in botsing: het verbod op discriminatie en de vrijheid van onderwijs en godsdienst.

Zolang alle leerlingen gelijkwaardig worden behandeld, mag een school vragen om zo'n verklaring, legde Slob uit. "Men mag een opvatting hebben over de relatie tussen man en vrouw. En of u het er wel of niet mee eens bent, dat is de grondwettelijke vrijheid in dit land. Maar wat niet mag, is dat deze opvattingen er in de praktijk toe leiden dat leerlingen op ongelijke manier worden behandeld."