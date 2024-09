Champions League-finale 2027 toch niet in Milaan, welke stad stelt zich nu beschikbaar?

De finale van de Champions League kan in 2027 toch niet in Milaan gespeeld worden. Het stadion van Inter en AC Milan staat voor een grote renovatie en daardoor is het onzeker of de eindstrijd daar gespeeld kan worden.

De UEFA, die de Champions League organiseert, moet nu opzoek naar een andere speelstad en vraagt directies van andere stadions zich beschikbaar te stellen voor de eindstrijd van 2027. Het is de bedoeling dat in mei of juni van 2025 bekend wordt in welk stadion er gespeeld wordt.

München en Boedapest

De wedstrijd zal dan waarschijnlijk niet in München of Boedapest gespeeld worden. Want die steden hebben de finales van 2025 en 2026 al binnen weten te slepen.

Vorig jaar werd de eindstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund gespeeld op Wembley in Londen.

De laatste keer dat de Champions League-finale in Nederland gehouden werd, was in 1998. Toen stonden Real Madrid en Juventus tegenover elkaar in de Amsterdam Arena. Real wist de wedstrijd met 1-0 te winnen.