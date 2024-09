AZ wil Nederlandse eer hoog houden in Europa na zwak begin: 'Ronde verder is het doel'

PSV en Feyenoord kenden vorige week een zeer lastige week in Europa. Allebei de Nederlandse clubs gingen hard onderuit in de Champions League. En dus is AZ woensdagavond (18.45 uur) de Nederlandse club die voor het eerste Europese succes kan zorgen van dit seizoen. Het Zweedse Elfsborg wacht in Alkmaar.

"Laten we hopen dat wij weer wat hoop brengen in het Nederlands voetbal", zegt Jordy Clasie op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd in de Europa League.

Het is niet onlogisch dat er naar AZ gekeken wordt. De ploeg van trainer Maarten Martens heeft in de eerste zes eredivisiewedstrijden nog niet verloren, kreeg pas twee treffers tegen en speelt bij vlagen zeer overtuigend. Het is aan de Alkmaarse ploeg om die vorm door te trekken in Europa.

Bekijk hier hoe Martens voorbeschouwing op de eerste wedstrijd van AZ in de Europa League: