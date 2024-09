Dertien ambtenaren aangeklaagd om dodelijke brand in nachtclub Istanbul

De openbaar aanklager in Turkije houdt dertien ambtenaren verantwoordelijk voor de dodelijke brand in een nachtclub in Istanbul begin april. Daarbij kwamen 29 mensen om het leven.

De brand ontstond 's middags tijdens werkzaamheden aan de club op de onderste twee verdiepingen van een appartementencomplex van zestien verdiepingen hoog. De club was gesloten vanwege de renovatie. De slachtoffers werden ingesloten door het vuur. Een deel van hen overleed later in het ziekenhuis.

Naast de dertien ambtenaren van het stadsdistrict Besiktas zijn negen anderen aangeklaagd, onder wie de eigenaren van de nachtclub en brandweerofficieren. Ze worden beschuldigd van onder meer nalatigheid en riskeren celstraffen tot 17 jaar. Zo zou de brand te voorzien zijn geweest vanwege laswerkzaamheden, meldt staatspersbureau Anadolu.

Uit onderzoek van het Turkse Openbaar Ministerie blijkt dat er te weinig en onvolledige controles zijn uitgevoerd sinds de nachtclub in 2006 een vergunning kreeg. De rechtszaak staat gepland voor 7 oktober.