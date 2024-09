Meerderheid Tweede Kamer stemt voor helmplicht en verbod op fatbike onder de 14

De Tweede Kamer wil een helmplicht voor fatbikegebruikers en een verbod op het gebruik van de e-bike met dikke banden voor kinderen onder de 14 jaar. Een grote meerderheid heeft zojuist een motie van VVD en NSC met die strekking aangenomen.

Strengere regels zijn volgens de Kamer hard nodig vanwege het toenemend aantal ongelukken en incidenten waarbij niet alleen fatbikegebruikers zelf zijn betrokken. De indieners stellen 14 jaar als minimumleeftijd voor omdat vanaf die leeftijd ook de legitimatieplicht geldt, wat handhaving makkelijker maakt.

Het is nog de vraag of de regels echt zullen veranderen. Minister Madlener van Verkeer waarschuwde eerder dat er juridisch nog wel haken en ogen aan zitten. Hij wees erop dat het ingewikkeld is om fatbikes van andere e-bikes te onderscheiden en regels daardoor voor alle typen elektrische fietsen zouden gaan gelden.

In het ziekenhuis

Gisteren nog werd bekend dat steeds meer fatbikerijders in het ziekenhuis belanden. Alleen al van april tot juni kwamen er 115 fatbikers in in het ziekenhuis terecht. Bijna de helft van de slachtoffers was tussen de 12 en 15 jaar oud.

Een kwart van hen loopt ook hoofdletsel op. Dit aantal geeft nog geen volledig beeld want is slechts gebaseerd op gegevens 14 van de 83 spoedeisende hulpafdelingen in ons land, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL.