De stemexplosies van basketbalcoach Bouzin voel je tot in je tenen: 'Ben heel direct'

Druk gebarend. Een stem zo hard als een vliegtuigmotor. Het haar in een strakke staart. Gaëlle Bouzin is een opvallende verschijning in het topbasketbal. De 38-jarige Belgische is de nieuwe hoofdcoach van de Zwolse club Landstede Hammers in de Belgisch-Nederlandse competitie, de BNXT League.

Dat maakt haar ook de eerste vrouw aan de top van het mannenbasketbal op het hoogste niveau in Nederland en België. "Ik snap dat het een dingetje is voor de buitenwereld. Maar hier, voor mijn team, ben ik gewoon coach en dat is het belangrijkste."

In vergelijking met haar spelers is Bouzin klein van stuk, maar haar charisma compenseert veel. Ze coacht vol energie, gepassioneerd en hartstochtelijk. Wanneer ze uit het niets naar een speler schreeuwt ("run!") voel je dat ook op de tribune tot in je tenen.