Heerenveen heeft met Zweedse Linday nu al winterse versterking binnen

sc Heerenveen heeft de eerste winteraankoop al gedaan. De Zweed Marcus Linday sluit in december aan bij de selectie van Robin van Persie. De 21-jarige middenvelder maakt eerst het seizoen met zijn Zweedse club Västeras SK nog af.

Linday tekent in Friesland een contract voor vierenhalf jaar. In de afgelopen zomerse transferperiode was Heerenveen al dicht bij de komst van de Zweedse middenvelder. Västeras blokkeerde de overgang uiteindelijk.

"Het is geen geheim dat wij Marcus graag aan onze selectie wilden toevoegen, het liefst al tijdens de afgelopen transferperiode", zegt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubsite van Heerenveen. "Marcus is een dynamische middenvelder met een functionele techniek en het vermogen om grote afstanden met en zonder bal te overbruggen."

Vallen en opstaan

Heerenveen kent een wisselvallige seizoenstart onder de nieuwe trainer Van Persie. Na zes wedstrijden staat de club op de elfde plek in de eredivisie. Heerenveen werd onlangs met 9-1 vernederd door AZ, maar won dit weekend wel de Derby van het Noorden tegen FC Groningen.

Op het middenveld zijn Luuk Brouwers, Espen van Ee en Simon Olsson momenteel basisspelers. Oliver Braude en Levi Smans vallen vaak in.