Netflix-serie Emily in Paris blijft enorm populair, ook onder 'haatkijkers'

De serie blijft enorm populair op Netflix. De eerste week dat het vierde seizoen uitkwam, werd de serie zo'n 20 miljoen keer bekeken en zo'n 56 miljoen uur gestreamd. Cijfers over hoeveel van deze kijkers hatewatchers zijn, heeft of geeft Netflix niet.

In veel internationale artikelen buigen psychologen en mediadeskundigen zich over waarom mensen een serie kijken die ze eigenlijk haten. Een verklaring is dat mensen het prettig vinden dat ze in hun eigen leven betere beslissingen nemen dan de hoofdpersonen. Verder bleek uit een onderzoek van vier psychologen onder ruim 2300 mensen dat emoties die wij willen voelen - zelfs negatieve zoals haat en irritatie - ons blijer kunnen laten voelen.

Weinig verandering

De serie lijkt weinig te veranderen, ondanks de vaak vernietigende kritieken. Maker Darren Star, die eerder Sex and the City bedacht, zei in 2021: "Ik besteed geen tijd aan nadenken over wat mensen ervan vinden."

Komiek Hill denkt ook dat Star en andere makers niet doorhebben waarom mensen de serie zo haten. En dat is voor de hatewatchers maar goed ook, stelt zij. "Het is een beetje alsof je ouders een grap van jou gaan vertellen. Die is dan niet meer grappig."