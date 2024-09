Straatje erbij levert minder huizen op dan gedacht

Wijkje erbij

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft kritiek op de berekeningen en zegt dat de potentie van het plan veel groter is. Daar is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving het niet mee eens.

"We hebben gekeken naar het effect als je één straat erbij bouwt. Je kan veel meer erbij bouwen, maar dan gaat het ten koste van weilanden en heb je het over een wijkje erbij bouwen. Dan kan je naar een miljoen huizen toe, maar dan heb je het niet meer over straatje erbij."

Voor het kabinet is het plan een van de manieren om het woningtekort op te lossen. Het doel is om 100.000 woningen per jaar te bouwen, Er wordt snel gezocht naar extra bouwlocaties en er worden nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen.