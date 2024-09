Ommezwaai na arrestatie topman: Telegram gaat IP-adressen en telefoonnummers delen

Het socialemediaplatform Telegram belooft beter te gaan samenwerken met internationale autoriteiten om illegale praktijken te bestrijden. In een bericht op zijn eigen kanaal zegt oprichter Pavel Doerov dat er voortaan met een gerechtelijk bevel telefoonnummers en IP-adressen kunnen worden opgevraagd.

Telegram staat erom bekend dat het zijn gebruikers een grote mate van vrijheid biedt en minder ingrijpt bij berichten die anderen als problematisch zien. Critici zeggen dat Telegram zo meewerkt aan de verspreiding van bijvoorbeeld kinderporno, haatzaaien en drugshandel.

Doerov (39) werd vorige maand vier dagen vastgezet in Frankrijk omdat Telegram nauwelijks meewerkt aan politieonderzoeken. Volgens de Franse autoriteiten maakt hem dat schuldig aan het bevorderen van criminele activiteiten op het netwerk. Doerov mag na het betalen van een borgsom van 5 miljoen euro het proces in vrijheid afwachten, maar heeft wel een meldplicht en uitreisverbod gekregen.

Opgeschoond

In reactie op zijn arrestatie zegt Doerov nu de regels iets te hebben aangescherpt. "Om criminelen nog verder af te schrikken" mag het bedrijf voortaan "van degenen die onze regels breken de IP-adressen en telefoonnummers delen met de relevante autoriteiten als er een valide juridisch verzoek is". Eerder werd zo'n verzoek alleen ingewilligd als er sprake was van een terreurverdenking.

Wat de precieze invulling zal worden van deze wijziging is nog niet duidelijk. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat onderdrukkende regimes nu meer kans krijgen dissidenten te vervolgen. Voorstanders van meer openheid wijzen er juist op dat gebruikers zich nog steeds moeilijk vindbaar kunnen maken door versleuteling of het gebruik van een telefoon zonder sim-kaart.

Naast de beloofde samenwerking met politiediensten kondigde Doerov ook aan dat medewerkers met behulp van AI "problematische content" hebben verwijderd. Over wat er precies offline is gehaald geeft Doerov geen details, alleen dat het ging om zaken die de voorwaarden van Telegram schonden. Gebruikers worden opgeroepen het te melden als ze nog iets "onveilig of illegaals" aantreffen.

'0.001 procent verpest het'

Doerov legt uit dat zijn dienst "bedoeld is om vrienden en nieuws te vinden, niet om illegale waar te adverteren". Hij zei eerder al dat "99,999 procent van de gebruikers niets met misdaden te maken heeft" en denkt dat het nieuwe beleid beter is voor hen. "We laten de rotte appels niet de integriteit van ons platform op het spel zetten voor bijna een miljard gebruikers."

Overigens blijft hij bij zijn kritiek op de Franse arrestatie. Die noemt hij in zijn bericht verrassend en misplaatst. "Nieuwe technologieën opzetten is al moeilijk genoeg. Geen enkele pionier gaat nog iets ontwikkelen als hij persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor misbruik daarvan."

NOS op 3 dook recent in de duistere kant van Telegram: