Oud-minister Singapore staat terecht in unieke corruptiezaak

Toegangskaartjes voor de Grand Prix van Singapore en voetbalwedstrijden in de Engelse Premier League, tickets voor concerten, golfclubs, flessen sterke drank. In Singapore staat oud-minister van Transport Iswaran voor de rechter op beschuldiging van het aannemen van dit soort cadeaus, ter waarde van zo'n 300.000 euro.

En dat is ongekend, want de stadstaat voert een streng anti-fraude- en anti-corruptiebeleid en laat zich voorstaan op een integer bestuur. Op de wereldwijde corruptieranglijst van Transparency International staat Singapore op de vijfde plaats. Alleen Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen zijn nog zuiverder op de graat.

Om omkoping en corruptie tegen te gaan, krijgen ministers in Singapore riant betaald, met jaarsalarissen tot zo'n 680.000 euro. Ter vergelijking: Nederlandse ministers verdienen iets meer dan 189.000 euro bruto per jaar, met nog een vaste onkostenvergoeding en enkele andere regelingen.

Tien flessen whisky

Oud-minister Iswaran is de eerste bewindspersoon in bijna een halve eeuw die terechtstaat voor corruptie. De laatste veroordeling was in 1975, toen een minister de cel in moest omdat hij geschenken had aangenomen van een zakenman die hij vervolgens gunsten had verleend.

De 62-jarige Iswaran trad in 2006 voor het eerst toe tot een kabinet, als onderminister, en bekleedde de portefeuilles handel en communicatie voordat hij in 2021 minister van Transport werd.

Hij zou zich vooral in de watten hebben laten leggen door de in Singapore gevestigde vastgoedmagnaat Ong Beng Seng. Die bezit tevens de rechten op de Formule 1 in Singapore, terwijl Iswaran optrad als adviseur van het bestuur.

Ong trakteerde de minister op kaartjes voor de Grand Prix van Singapore en voetbalwedstrijden en musicals in het Verenigd Koninkrijk. Van een andere zakenman, die deals met de overheid had waarvan Iswaran op de hoogte was, nam hij tien flessen whisky en een doos wijn aan. Beiden hebben hem ook geld betaald. In ruil hielp hij beide ondernemers bij hun zaken.

Hinderen van de rechtsgang

Toen Iswaran begin dit jaar werd beschuldigd, sprak hij de aantijgingen tegen. Maar voor de rechter heeft hij nu schuld bekend aan het hinderen van de rechtsgang en het aannemen van kostbare goederen zonder dat daar iets tegenover stond. Tegen hem is zes tot zeven maanden cel geëist, zijn advocaten vragen om een gevangenisstraf van acht weken. De bedragen die hij kreeg toegestopt, heeft hij aan de overheid overgemaakt. Maar alle geschenken hield hij zelf of gaf ze aan familie, vrienden en andere relaties.

De oud-minister trad af vlak voordat justitie met de beschuldigingen kwam, zodat hij zijn handen vrij had om zijn naam te zuiveren. Of de zakenlieden die hem verleidden tot het vullen van zijn zakken ook worden vervolgd, moeten de aanklagers nog besluiten.