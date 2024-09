Verffabrikant AkzoNobel schrapt wereldwijd 2000 banen. Dat is nodig, zegt het bedrijf, om de efficiëntie te verbeteren. Met minder mensen moet het mogelijk zijn om sneller besluiten te kunnen nemen, is het idee.

"In de afgelopen drie kwartalen hebben we laten zien dat we kunnen groeien. We streven ernaar de winstgevende groei te versnellen door onze functionele organisatie te optimaliseren", zegt bestuursvoorzitter Greg Poux-Guillaume in een persbericht.

Wendbaarder

Hij zegt dat AkzoNobel "wendbaarder moet worden in wisselvallige markten en tegenwind moet kunnen compenseren, zoals stijgende arbeidskosten".

Wereldwijd werken er ongeveer 30.000 mensen voor AkzoNobel. In Nederland zijn dat er ongeveer 2500. Begin dit jaar kwam het bedrijf een loonstijging van 10 procent overeen voor het fabriekspersoneel in Nederland en 9 procent voor kantoorpersoneel.

AkzoNobel is in Australië verwikkeld in een juridisch geschil rond een groot project voor vloeibaar gas. Het bedrijf wordt er verantwoordelijk gehouden voor aangetaste coating van een leidingennetwerk. Het verfbedrijf hangt daarom een claim van 1,5 miljard euro boven het hoofd.

AkzoNobel verwacht de reorganisatie eind volgend jaar af te kunnen ronden.