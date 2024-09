Wekdienst 24/9: Stemming over minimumleeftijd fatbike • Achtste finale WK futsal

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Er zijn meerdere stemmingen in de Tweede Kamer, onder meer over de minimumleeftijd van 14 jaar voor de fatbike en een helmplicht. Ook het leveren van het mpox-vaccin aan Afrikaanse landen komt aan bod.

Minister Faber van Asiel en Migratie reist af naar Denemarken om daar te kijken hoe het asielbeleid is ingericht.

Biden opent later vandaag de Algemene Ledenvergadering van de VN met een speech. In de dagen erna zullen ook koningin Máxima en premier Schoof een toespraak houden.

Nederland speelt in de achtste finales van het WK futsal tegen Oekraïne. De wedstrijd is live te volgen vanaf 16.30 uur via nos.nl en in de app.

Wat heb je gemist?

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is vier jaar geleden getroffen door kanker. Dat staat in Je suis Ahmed, het boek van AD-verslaggever Peter Groenendijk over Aboutalebs jaren als burgemeester van Rotterdam. Vanwege de ziekte werd zijn schildklier verwijderd. Aboutaleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten.

Aboutaleb werkte niet mee aan het boek, maar in een terugblikinterview dat later in de krant verschijnt, spreekt hij wel over de diagnose. "Ik dacht: 'Dat is misschien wel erg persoonlijk, dat moet je maar 's voor je houden'."

Ander nieuws uit de nacht:

Jongen aangehouden voor steekincident Deventer met 14-jarige zwaargewonde: Het slachtoffer werd door een groep mensen aangevallen en bestolen zijn van persoonlijke spullen. Hij liep een steekwond op.

Jazzgrootheid Benny Golson (95) overleden: Zijn agent bevestigt dat aan The New York Times. Zijn muzikale carrière duurde meer dan zeventig jaar en maakte hem een jazzlegende.

Twee doden bij sneeuwstormen in Zuid-Afrika: Een aantal snelwegen in het gebied moest worden afgesloten. De twee slachtoffers kwamen om door onderkoeling. Ze zaten vast in voertuigen die waren gestrand vanwege de hevige sneeuwval op de snelweg N3, de belangrijkste weg naar de kuststad Durban.

En dan nog even dit:

Twee tijgers die in de opvang bij Stichting Leeuw in het Noord-Hollandse Anna Paulowna zaten, zijn uitgezet in Kazachstan. De dieren worden in een omheind gebied voorbereid op een leven in het wild, om zo uiteindelijk de tijgerpopulatie uit te breiden.