Basispolis volgend jaar bijna 10 euro duurder: 'Rek is er echt uit'

Zorgverzekeraar DSW laat in 2025 de zorgverzekering met 9,50 euro stijgen. Daarmee komt de basisverzekering uit op 158,50 euro per maand. Traditioneel maakt de zorgverzekeraar uit Schiedam als eerste de nieuwe zorgpremie bekend. Andere zorgverzekeraars zitten doorgaans in de buurt van deze nieuwe prijs.

De stijging is in lijn met de aankondiging van het kabinet dat de zorgpremie zou stijgen naar gemiddeld 156 euro per maand.

De directeur van de verzekeraar, Aad de Groot, verklaart de prijsstijging door een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg: "Het wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toenemende vraag naar zorg door vergrijzing, stijging van de loonkosten en nieuwe behandelmethoden."

Betaalbaarheid onder druk

Hij vreest dat de zorg voor minderbedeelde Nederlanders ontoegankelijk wordt: "De premie voor de zorgverzekering stijgt al jaren en zet de betaalbaarheid van zorg ernstig onder druk."

"Wij merken dat de grens van wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt. De solidariteit staat onder grote druk", zegt directeur De Groot. "De gezondheidsverschillen in Nederland worden te groot. De rek is er echt uit."