Twee doden bij sneeuwstormen in Zuid-Afrika

In het oosten van Zuid-Afrika zijn twee doden gevallen bij sneeuwstormen die in het weekend over het gebied trokken. De stormen vonden laat in het seizoen plaats en leidden tot problemen op verschillende snelwegen.

Een aantal snelwegen in het gebied moest worden afgesloten. De twee slachtoffers kwamen om door onderkoeling. Ze zaten vast in voertuigen die waren gestrand vanwege de hevige sneeuwval op de snelweg N3, de belangrijkste weg naar de kuststad Durban.

Hulpdiensten hebben tientallen vrachtwagens en andere voertuigen uit de sneeuw gesleept. Ook werd voedsel en warme drank uitgedeeld aan chauffeurs die urenlang vastzaten.

Scholen gesloten

De provincies KwaZoeloe-Natal en Vrijstaat werden het zwaarst getroffen door de sneeuwstormen. Onder meer scholen werden gesloten.

Functionarissen waarschuwen dat sommige gebieden met overstromingen te maken kunnen krijgen als de sneeuw begint te smelten. "Aangezien de scholen gesloten blijven, worden ouders dringend verzocht kinderen weg te houden van rivieren en dammen", zegt een regionale bestuurder.