Jazzgrootheid Benny Golson (95) overleden

De Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Golson is op 95-jarige leeftijd overleden. Zijn agent bevestigt dat aan The New York Times. Zijn muzikale carrière duurde meer dan zeventig jaar en maakte hem een jazzlegende.

Golson groeide op in een muzikaal gezin in Philadelphia en begon op zijn negende met piano spelen. Op 14-jarige leeftijd zag hij een optreden van een beroemde tenorsaxofonist en raakte hij helemaal in de ban van dat instrument. Als tiener speelde hij samen met lokale muzikanten, die later ook zouden uitgroeien tot jazzlegendes, zoals John Coltrane. Deze generatie vol talent zorgde ervoor dat Philadelphia een van de belangrijkste jazz-steden werd.

Golson nam meer dan dertig albums op onder zijn eigen naam, en nog veel meer met andere grote artiesten. De lijst van supersterren met wie hij samenwerkte is lang. Count Basie, Miles Davis, Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Benny Goodman en Dusty Springfield zijn maar een kleine greep daar uit.

Jazz standards

Naast wereldberoemd muzikant werd Benny Golson ook groot als componist. Hij schreef meer dan 300 composities en wordt gezien als iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan het subgenre hardbopjazz. Met stukken als I Remember Clifford, Blues March en Killer Joe componeerde hij enkele zogenoemde 'jazz standards'; muziekstukken die tot het standaardrepertoire van jazzmusici zijn gaan behoren.