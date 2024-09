Cambuur plots op schot in Utrecht, De Graafschap morst dure punten bij Jong AZ

De Graafschap is op bezoek bij Jong AZ blijven steken op 2-2. Daardoor staat de club uit Doetinchem nu op de zesde plek, Jong AZ staat op plek acht. Cambuur wist eindelijk weer eens te winnen én te scoren in de eerste divisie. Bij Jong Utrecht werd het 0-4.

Jong AZ was het vaakst in de aanval, maar de eerste mogelijkheid was voor De Graafschap. Na bijna dertien minuten schoot Ibrahim El Kadiri via doelman Tristan Kuijsten net naast. Jong AZ was daarna twee keer dicht bij een treffer.

Pegel van afstand

De Graafschap kwam niet tot hele grote kansen, maar scoorde wel als eerste. Arjen van der Heide haalde op slag van rust verwoestend uit met zijn linker. Ook al was het een schot van ver, doelman Kuijsten kon de bal niet keren: 0-1.