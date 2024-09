Nog geen concrete maatregelen na overleg auto-industrie en Duitse overheid

Een video-overleg tussen de Duitse minister van Economische Zaken en de top van de Duitse auto-industrie heeft nog geen concrete maatregelen opgeleverd. Het gaat niet goed met verschillende grote fabrikanten, zoals Volkswagen en Mercedes. Ze hopen op steun van de Duitse overheid.

Minister Habeck zei na afloop dat er over verschillende maatregelen is gesproken en dat hij daar nu eerst over in gesprek gaat met de regeringspartijen. Hij zei dat hij daarbij liever geen overhaaste beslissingen neemt.

Subsidie afgeschaft

Volkswagen heeft last van een dip in de verkoop en overweegt fabrieken te sluiten. Dat is nog niet eerder gebeurd.

Volkswagen heeft ook moeite om de concurrentie aan te gaan op de markt voor elektrische auto's. Daar kwam nog bij dat Duitsland vorig jaar stopte met een subsidieregeling voor de koop van een elektrische auto. Met die subsidie kreeg je tot wel 9000 euro korting. Habeck (De Groenen) benadrukte vandaag dat het nog steeds voordelig is om een elektrische auto te kopen, ook zonder die subsidie.

Maar mocht die Duitse subsidie weer terugkomen, dan zal dat toch echt helpen, denkt Marieke Kuijpers, sectormanager mobiliteit bij RaboResearch. "Dat gaat er zeker voor zorgen dat er weer meer elektrische auto's verkocht worden. Mensen durven eerder te kiezen voor een emissieloze auto als daar een stimulans op komt. Dit zal de Duitse industrie helpen."

China

De minister van Economische Zaken zei verder dat Duitse fabrikanten last hebben van een ingezakte vraag naar auto's vanuit China en dat dat niet zomaar op te lossen is.

De EU werkt aan importtarieven voor elektrische auto's uit China, maar Duitsland is daar geen voorstander van. Het land vreest dat China als tegenmaatregel dan importtarieven invoert voor Europese auto's, waardoor Duitse fabrikanten hun Chinese afzetmarkt verder zullen zien inzakken. "Daarom werk ik aan een politieke oplossing met China, waardoor we een tarievenoorlog kunnen vermijden", aldus Habeck.

Ook in andere Europese landen heeft de auto-industrie problemen. Zo gaat een Zweedse batterij-fabrikant, Northvolt, 1600 banen schrappen. Die beslissing komt nadat BMW een grote order batterijen voor elektrische auto's had geannuleerd.