Nadal geselecteerd voor Davis Cup-ontmoeting met Nederland, net als Alcaraz

Naast Nadal is Carlos Alcaraz de grootste naam in de Spaanse ploeg. De nummer drie van de wereld won deze zomer zowel Wimbledon als Roland Garros. Daarna speelden Nadal en Alcaraz, in de media 'Nadalcaraz' genoemd, als partners in het dubbelspel op de Olympische Spelen, waar ze strandden in de kwartfinales.

Verder zijn Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta en Marcel Granollers geselecteerd door captain David Ferrer. De Nederlandse selectie is grotendeels hetzelfde als in de groepsfase die afgelopen maand werd gespeeld, al is reserve Robin Haase er in de kwartfinales niet bij.

Vanaf 19 november spelen Nederland en Spanje tegen elkaar in de Davis Cup, het landentoernooi in het tennis. De laatste fase van het toernooi, tot en met de finale, wordt gespeeld in het Spaanse Málaga.