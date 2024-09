Poolse scholen maken plek voor tienduizenden Oekraïense scholieren

Poolse scholen hebben met ingang van dit schooljaar plek moeten maken voor tienduizenden nieuwe scholieren. Het gaat om Oekraïense vluchtelingen die al langer in Polen zijn, maar tot nu toe Oekraïens onderwijs volgden. Dat deden deze kinderen online of op Oekraïense scholen in Polen, maar door nieuwe wetgeving moeten ze nu allemaal de Poolse schoolbanken in.

Het verplichte onderwijs wordt verwelkomd door deskundigen die zich grote zorgen maakten over deze groep kinderen. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee voor Polen - een van de belangrijkste opvanglanden voor Oekraïense vluchtelingen.

Ook op de Tadeusz Gajcy-school in Warschau hebben ze nieuwe Oekraïense leerlingen, zoals Danylo (14). "Aan het begin van de oorlog dachten we dat het snel voorbij zou zijn", vertelt hij in het wekelijkse bijpraatuurtje van zijn nieuwe klas. Danylo bleef Oekraïens onderwijs volgen online en later op een Oekraïense school in Warschau, tot deze zomer.

Zijn nieuwe klas is een kleine groep met buitenlandse scholieren die nog geen Pools spreken, vooral kinderen uit Oekraïne. De lerares wordt bijgestaan door assistent Irina - zelf Oekraïens - die hier en daar wat vertaalt voor de groep. "De taal blijft de grootste uitdaging", zegt Irina. "Maar ook de andere cultuur en tradities in Polen. Daar helpen we mee."

Danylo vertelt dat hij naar school gaan gemist heeft: