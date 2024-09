VS wil verbod op Chinese en Russische soft- en hardware in auto's vanwege veiligheid

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken wil een verbod op Chinese en Russische soft- en hardware voor auto's. Het verbod is volgens het ministerie nodig omdat er veiligheidsrisico's verbonden zijn aan het gebruik van de soft- en hardware. Zo bestaat het risico dat systemen worden gehackt.

De Amerikaanse regering startte in februari een onderzoek naar de veiligheidsrisico's van de apparatuur, schrijft nieuwszender CNN. Daaruit blijkt dat er meerdere veiligheidsrisico's zijn. Zo zou sabotage op afstand mogelijk zijn door persoonlijke gegevens van bestuurders te hacken. "In extreme situaties kan een buitenlandse vijand zelfs al hun voertuigen in de VS uitschakelen of overnemen, waardoor er ongelukken kunnen gebeuren", zei handelsminister Gina Raimondo daarover.

Het gaat om auto's die in Amerika op de markt komen met buitenlandse software die werkt via een internetverbinding of bluetooth. Veel moderne auto's zijn uitgerust met functies die daar gebruik van maken, zoals het ontgrendelen zonder sleutel en pechhulp.

De software wordt vaak in Rusland of China gemaakt. Het Amerikaanse ministerie wil daarnaast ook een verbod op de Chinese en Russische hardware, zoals de camera's die gebruikt worden bij het achteruitrijden.

Concurrentie op softwaremarkt

Critici zeggen dat de plannen ook te maken kunnen hebben met de steeds sterker wordende Chinese markt, waarin flink is geïnvesteerd in de software. Dat baart de Amerikanen zorgen, aldus CNN, omdat de softwaremarkt ook voor de VS belangrijk is.

Minister Raimondo ontkent dit. Ze zegt dat het "niet gaat over handel of economisch voordeel, maar strikt om een maatregel voor de nationale veiligheid". In de tussentijd verbieden sommige Chinese overheidsinstanties de in Amerika geproduceerde Tesla's, omdat ze te veel gegevens zouden verzamelen.

Het gaat vooralsnog om plannen, omdat het voorstel van de Amerikaanse regering nog goedgekeurd moet worden. De maatregel geldt dan voor nieuwe auto's en begint met een verbod op software vanaf 2027. In 2030 komt daar een verbod op hardware bij. Het ministerie hoopt dat de plannen worden goedgekeurd voor het einde van het presidentschap van Biden.