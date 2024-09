Libanezen vluchten massaal naar het noorden na Israëlische aanvallen

Israël zegt dat het vandaag zo'n 800 doelen van Hezbollah in Libanon heeft bestookt. Volgens het leger gaat het om plaatsen in het zuiden en in de Bekavallei waar Hezbollah raketten, lanceerinrichtingen, drones en andere militaire middelen had verstopt.

Bekavallei

Het Israëlische leger richt zich niet alleen op het zuiden van Libanon, maar ook op het oosten. Het leger waarschuwt inwoners van de Bekavallei aan de grens met Syrië. Mensen die in of dicht bij een huis zijn waar wapens van Hezbollah opgeslagen liggen, worden opgeroepen om te vertrekken. "Iedereen die dichtbij Hezbollah verblijft, riskeert zijn leven", meldt het Israëlische leger in een waarschuwingsbericht.

Hezbollah heeft op zijn beurt ook raketten afgeschoten op Israël. Daarbij zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Wel ging op meerdere plekken in het noorden van Israël het luchtalarm af.