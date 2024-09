Gewapende man bij golfbaan Trump schreef eerder over moordpoging

De Amerikaan die deze maand bij de golfbaan van Donald Trump werd opgepakt met een geweer, heeft volgens justitie maanden geleden op papier een "moordpoging" op de presidentskandidaat aangekondigd. Deze Ryan Wesley Routh zou dat hebben gedaan in een brief die nu is opgedoken.

Een getuige heeft verklaard dat enkele maanden geleden een doos met spullen bij zijn huis werd afgeleverd. De getuige zou de doos pas deze week hebben geopend, dus na Rouths arrestatie. Er zaten munitie, een metalen pijp, bouwmaterialen, gereedschap, vier telefoons en meerdere brieven van de hand van Routh in.

Een van die brieven was geadresseerd aan "De Wereld". "Dit was een moordpoging op Donald Trump maar ik heb gefaald", schrijft Routh. Hij roept anderen op om de presidentskandidaat alsnog te vermoorden. "Het is nu aan jullie om het af te maken." Hij looft een beloning van 150.000 dollar (135.000 euro) uit aan degene die het wel zou lukken.

De 58-jarige Routh zit sinds zijn arrestatie vast en is vooralsnog alleen aangeklaagd voor illegaal wapenbezit.

Op 400 meter van Trump

Een week geleden was oud-president Trump aan het golfen in Florida toen een agent van de Secret Service een man ontdekte met een vuurwapen. Routh zat volgens de beveiliging op 400 meter van Trump. De Secret Service opende het vuur, Routh sloeg op de vlucht. Kort daarna werd hij opgepakt op een snelweg.

In zijn auto lag volgens de aanklager een papier met daarop data en plekken waar Trump de komende tijd zou zijn. Ook hing hij de afgelopen maanden regelmatig rond bij het vakantieoord Mar-a-Lago van Trump.